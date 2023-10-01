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۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۵۳

در لیگ دسته اول فوتبال ساحلی؛

«پاس جوان گناوه» مقابل همشهری خود به پیروزی رسید

«پاس جوان گناوه» مقابل همشهری خود به پیروزی رسید

گناوه - تیم «پاس جوان» گناوه در هفته چهارم مرحله نهایی لیگ دسته اول فوتبال ساحلی ایران، مقابل «موج نوین» دیگر نماینده شهرستان در این رقابت ها، به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته چهارم مرحله نهایی لیگ دسته اول فوتبال ساحلی ایران تیم «پاس جوان» یکی از ۲ نماینده شهرستان گناوه در این رقابت‌ها، شامگاه یکشنبه به مصاف همشهری خود تیم «موج نوین» گناوه رفت.

«پاس جوان» گناوه در این مسابقه که در مجموعه ورزشی ساحلی شهدای خلیج فارس گناوه برگزار شد، با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید.

احسان آزموده تنها گل این مسابقه را برای تیم «پاس جوان» به ثمر رساند.

مرحله نهایی لیگ دسته اول فوتبال ساحلی ایران در ۲ گروه برگزار می‌شود که تیم‌های پاس جوان و موج نوین هر ۲ از گناوه با تیم‌های آداک نوشهر، دهیاری ملأ باشی یزد، ساحل فرح آباد، زردپوشان سیاهکوه اردکان و جهان‌نژادیان آبادان در این مرحله همگروه هستند.

کد مطلب 5900521

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