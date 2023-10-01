عاملان ایجاد ناامنی در خیابان مالک اشتر حصارک دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید هداوند عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شب گذشته به دنبال تماس‌های مکرر شهروندان ساکن خیابان مالک اشتر منطقه حصارک کرج با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و اعلام این موضوع که چند نفر از اوباش خطرناک منطقه به وسیله سلاح سرد اقدام به قدرت نمایی و بر هم زدن نظم و امنیت منطقه کرده‌اند، بلافاصله مأموران کلانتری ۱۶ کرج برای بررسی موضوع اعزام شدند.

وی افزود: مأموران به محض رسیدن به محل اعلام شده قصد آرام کردن متهمان را داشتند که یکباره دو نفر از عاملان اصلی ایجاد ناامنی که از اوباش خطرناک منطقه هستند به سمت مأموران حمله ور می‌شوند که در این راستا با رعایت قانون به کارگیری سلاح چندین تیر هوایی توسط پلیس شلیک و و این اوباش را متفرق پا به فرار می‌گذارند.

فرمانده انتظامی استان البرز اضافه کرد: در ادامه تلاش مأموران کلانتری ۱۶ حصارک برای دستگیری متهمان آغاز شده و در کمتر از چند ساعت هر ۲ متهم شناسایی و دستگیر می‌شوند.

این مقام ارشد انتظامی از تشکیل پرونده در خصوص جرم این افراد خبر داد و گفت: متهمان برای انجام تحقیقات تکمیلی به مقر سازمان اطلاعات فراجا در استان البرز منتقل شدند.

سردار هداوند در پایان با بیان اینکه سر سوزنی مماشات با اوباش نخواهیم داشت، خاطرنشان کرد: به برهم زنندگان نظم و امنیت مردم هشدار می‌دهیم که از اعمال مجرمانه خود دست بردارند، در غیر این صورت با چنگال آهنین فرزندان این ملت در فرماندهی انتظامی استان مواجه خواهند شد.