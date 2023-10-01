پیروی از اصول اخلاقی پیامبر موجب استحکام بنیان خانواده می شود

به گزارش مهر، حجت الاسلام محمدهادی هدایت عصر یکشنبه در آئین طلایه داران کرامت و تجلیل از هیأت‌های فعال بانوان استان مرکزی اظهار داشت: زیباترین داستانی که در تقویت و رشد فرزندان تأثیرگذار است، داستان شیوه رفتار و گفتار پیامبران است که باید این مهم به عنوان زیباترین الگوی جهان، سرلوحه امور قرار گیرد.

وی تاکید کرد: والدین باید هوشیار باشند و نحوه رفتار و تعاملشان در خانواده به گونه‌ای نباشد که فرزندان از فضای دین دور شوند.

استاد دانشگاه و حوزه علمیه بیان کرد: اکنون تلفن همراه در اختیار فرزندان قرار دارد که به آنها فرهنگ غرب، بی دینی و بی محبتی را منتقل می‌کند.

حجت الاسلام هدایت ادامه داد: چرا جوانان حیوان در منزل نگهداری می‌کنند، چون دشمن محیط خانواده را تحت تأثیر قرار داده و هیچگاه خانواده‌ای که سیره پیامبر را در زندگی پیش گرفته، روابطش به گونه‌ای نیست که به حدی تشنه محبت شود که سگ در منزل نگهداری و با جوانی که بی وفاست، اظهار دوستی کند.



وی عنوان کرد: باید مراقب خانواده‌ها و به ویژه دختران باشیم تا دشمن نتواند با اجرای نقشه‌های شوم خود، ذهن جوانان را به انحراف بکشاند و بنیان خانواده در نظام جمهوری اسلامی را تضعیف کند.



