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۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۲:۱۴

استاد دانشگاه:

پیروی از اصول اخلاقی پیامبر موجب استحکام بنیان خانواده می شود

پیروی از اصول اخلاقی پیامبر موجب استحکام بنیان خانواده می شود

اراک- استاد دانشگاه و حوزه علمیه گفت: پیروی از اصول اخلاقی پیامبر موجب استحکام بنیان خانواده می شود چرا که در مکتب پیامبر عشق به خانواده مورد توجه ویژه قرار دارد.

به گزارش مهر، حجت الاسلام محمدهادی هدایت عصر یکشنبه در آئین طلایه داران کرامت و تجلیل از هیأت‌های فعال بانوان استان مرکزی اظهار داشت: زیباترین داستانی که در تقویت و رشد فرزندان تأثیرگذار است، داستان شیوه رفتار و گفتار پیامبران است که باید این مهم به عنوان زیباترین الگوی جهان، سرلوحه امور قرار گیرد.

وی تاکید کرد: والدین باید هوشیار باشند و نحوه رفتار و تعاملشان در خانواده به گونه‌ای نباشد که فرزندان از فضای دین دور شوند.

استاد دانشگاه و حوزه علمیه بیان کرد: اکنون تلفن همراه در اختیار فرزندان قرار دارد که به آنها فرهنگ غرب، بی دینی و بی محبتی را منتقل می‌کند.

حجت الاسلام هدایت ادامه داد: چرا جوانان حیوان در منزل نگهداری می‌کنند، چون دشمن محیط خانواده را تحت تأثیر قرار داده و هیچگاه خانواده‌ای که سیره پیامبر را در زندگی پیش گرفته، روابطش به گونه‌ای نیست که به حدی تشنه محبت شود که سگ در منزل نگهداری و با جوانی که بی وفاست، اظهار دوستی کند.


وی عنوان کرد: باید مراقب خانواده‌ها و به ویژه دختران باشیم تا دشمن نتواند با اجرای نقشه‌های شوم خود، ذهن جوانان را به انحراف بکشاند و بنیان خانواده در نظام جمهوری اسلامی را تضعیف کند.

کد مطلب 5900530

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