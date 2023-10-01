نخستین دوره آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غلامی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نخستین دوره آزمون صلاحیت بالینی رشته دندانپزشکی را برگزار کردیم، اظهار داشت: اولین دوره آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی امروز با حضور ۳۰ نفر شرکتکننده دندانپزشک از دانشکده دندانپزشکی خرمآباد و ۸۱ نفر شرکتکننده دندانپزشک دانشگاه آزاد بروجرد به مرکزیت خرمآباد همزمان با سراسر کشور در محل آزمون دانشکده پزشکی برگزار شد.
مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، گفت: این آزمون شبیه به آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی است و نتایج این آزمون نیز همانند سایر آزمونهای صلاحیت، از طریق دانشگاه محل تحصیل منتشر میشود.
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