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۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۵۲

مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی علوم پزشکی لرستان:

نخستین دوره آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی در لرستان برگزار شد

نخستین دوره آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی در لرستان برگزار شد

خرم‌آباد - مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از برگزاری اولین دوره مرحله آزمون صلاحیت بالینی گروه دندانپزشکی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غلامی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نخستین دوره آزمون صلاحیت بالینی رشته دندان‌پزشکی را برگزار کردیم، اظهار داشت: اولین دوره آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی امروز با حضور ۳۰ نفر شرکت‌کننده دندانپزشک از دانشکده دندانپزشکی خرم‌آباد و ۸۱ نفر شرکت‌کننده دندانپزشک دانشگاه آزاد بروجرد به مرکزیت خرم‌آباد هم‌زمان با سراسر کشور در محل آزمون دانشکده پزشکی برگزار شد.

مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، گفت: این آزمون شبیه به آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی است و نتایج این آزمون نیز همانند سایر آزمون‌های صلاحیت، از طریق دانشگاه محل تحصیل منتشر می‌شود.

کد مطلب 5900531

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