۲۰ سالن ورزشی در مازندران تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی رجبی یکشنبه شب در نشست صمیمی و هم اندیشی مدیران کل اسبق ورزش مازندران اظهار داشت: مازندران نیازمند همدلی بیشتر است و برنامه ما ایجاد آرامش در حوزه‌های مختلف است.

مدیرکل ورزش و جوانان تاکید کرد: با توجه به اهمیت ورزش این استان، مازندران باید به معاونت وزیر ورزش و جوانان و اداره کل ورزش و جوانان تبدیل شود.

رجبی افزایش سرعت تکمیل پروژه‌های ورزشی را ضروری دانست و گفت: برای امسال تکمیل ۲۰ سالن ورزشی و ۱۰ زمین چمن مصنوعی هدف گذاری شده است.

وی افزود؛ ۱۳۳ تیم مازندرانی در لیگ‌های مختلف کشور حضور دارند و در ورزش همگانی نیز کارهای جدیدی انجام خواهد شد، ازجمله اینکه اولین جاده دوچرخه سواری شهری در بهشهر کلنگ زنی شد.

جایگاه مهم علم ورزش در علوم انسانی، ارائه نظریه‌های علمی برای اهداف متعالی ورزش در اداره کل ورزش و جوانان، نقش مهم مدیران مازندرانی در مدیریت کلان ورزش کشور، تاکید به برنامه ریزی و برنامه محوری در مدیریت ورزش، استفاده از نیروهای جوان و خلاق، جایگاه مهم هیأت‌های ورزشی، توجه به مطالبات و نیازمندی‌های کارکنان، آسیب شناسی دقیق در حوزه ورزش، تاکید بر تصمیم ساز بودن کارکنان ورزش و جوانان، ازجمله مهمترین موضوعات پرداخته شده در این نشست هم اندیشی بود.