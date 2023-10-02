مشاغل خانگی در روستاهای تنگستان حمایت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی یکشنبه‌شب در نشست تکریم و معارفه رئیس تعاون روستایی شهرستان تنگستان اظهار داشت: جمعیت روستایی شهرستان تنگستان بیشتر از جمعیت شهری است.

فرماندار تنگستان افزود: ۷۰ درصد جمعیت شهرستان روستایی و ۳۰ درصد آن شهری است و در این بخش مجموعه تعاون روستایی باید از این ظرفیت خوب استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه سازمان تعاون روستایی یک رسالت مهم به عنوان خدمات به اهالی روستاهای را برعهده دارد، افزود: تعاون روستایی باید ضمن استفاده از ظرفیت و جمعیت روستایی شهرستان، خدمات، امکانات و آموزشی‌های لازم در اختیار روستاییان قرار دهد.

فرماندار تنگستان با بیان اینکه مجموعه سازمان تعاون روستایی به عنوان یک بازوی اجرایی و عملیاتی در مجموعه جهاد کشاورزی است ادامه داد: با توجه به اینکه با یک رویکرد جدید در حوزه تعاونی روستایی مواجه هستیم باید تعاون روستایی یک ملجا باشد برای حوزه‌های متفاوت از جمله کشاورزی، تا تأمین احتیاجات ضروری و حوزه غذایی و ظرفیت‌های اشتغال زایی که نیاز است به نحو مطلوب استفاده شود.

وی تصریح کرد: تعاون روستایی باید در شهرستان از مشاغل خانگی حمایت جدی در روستاها داشته باشد.

لطفی یاد آور شد: نیاز است تعاون روستایی در شهرستان ضمن شناسایی مشاغل خرد خانگی از جمله نان سنتی جهت رونق بیشتر و درآمد زایی آنها اقدام لازم به عمل آورد.

فرماندار تنگستان خاطرنشان کرد: فعالیت تعاون روستایی بیشتر در روستاها است که خدمات خوبی از سوی تعاون روستایی انجام گرفته است.

در این آئین از زحمات علیرضا فرهنگ تقدیر و محمد علی دور دانه به عنوان سرپرست تعاون روستایی تنگستان معرفی شد.