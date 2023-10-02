رعایت الگوی کشت در دشتستان ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بنافی صبح دوشنبه در نشست الگوی کشت شهرستان دشتستان اظهار داشت: مجموعه‌ای از اقدامات سلبی و ایجابی جهت رعایت الگوی کشت در نظر گرفته شده است.

فرماندار شهرستان دشتستان افزود: تلاش شده است تا به میزان مورد نیاز بذر و کود یارانه‌ای تأمین کنیم که صرفاً به کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت می‌کنند، تعلق خواهد گرفت،

وی گفت: جریمه سه برابری هزینه مصرف آب برای کسانی که الگوی کشت را رعایت نمی‌کنند در نظر گرفته شده است.

وی بازدید میدانی برای اتقان سازی اطلاعات پایه‌ای را جهت جلوگیری از انحراف و رعایت الگوی کشت خواستار شد و همچنین بر ترویج و اطلاع‌رسانی در این خصوص تاکید کرد.

وی بیان کرد: با توجه به سیاست‌های دولت، الگوی کشت بر اساس افزایش کشت محصولات استراتژیک و کاهش سطح زیر کشت صیفی‌جات و جالیز و محصولات پرآب‌بر است.