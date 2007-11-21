دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کمبود سرانه فضای ورزشی برای هر دانش آموز، افزود: به هیچ وجه فضاهای آموزشی مدارس را مناسب با فضای پرورش کودکان نمی دانیم . دانش آموزان باید درکنار درس خواندن فعالیت بدنی نیز داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه نگرانی درخصوص کم تحرکی دختران دانش آموز وجود دارد ، خاطر نشان کرد: برای دختران به عنوان مادران فردا به علت کم تحرکی مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد، به همین دلیل حتما باید به مساله فضای جنبی در کنار فضای آموزشی مدارس توجه خاصی شود. انجام فعالیتهای ورزشی و بدنی برای سلامت بودن دانش آموزان بسیار موثر است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه فضای مدارس غیر انتفاعی از استانداردهای لازم برخوردار نیست ، ادامه داد: در مدارس غیر انتفاعی استانداردهای لازم برای فضای مورد نیاز دانش آموزان اعم از آموزشی ، کارهای فوق برنامه و ورزشی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش در دادن مجوز برای مدارس غیر انتفاعی رعایت استاندارد را نمی کند، اظهار داشت: بطوریکه به یک خانه قدیمی که در هیچ زمینه ای از استاندارد لازم برخوردار نیست، مجوز تاسیس مدرسه غیر انتفاعی داده می شود و این امر مشکلاتی را برای دانش آموزان ایجاد کرده است.

عباسپور گفت: البته این امر به وزارت علوم نیز تسری پیدا کرده و مراکز آموزش عالی به بخش خصوصی مجوز تاسیس مراکز آموزشی می دهند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: درکشورهای دیگر فضای فوق برنامه مدارس درکنار فضای آموزشی قرار دارد و بعضا این فضاها از دانشگاههای ما نیز بیشتر است و این امر نشاندهنده این است که آنها به فعالیتهای وزرشی ، فوق برنامه و ... اهمیت زیادی می دهند، در صورتیکه در ایران فقر زیادی در این زمینه داریم.

وی در خصوص اقدامات مجلس برای رفع مشکلات فضای ورزشی و آموزشی مدارس خاطر نشان کرد: با تخصیص 4 میلیارد دلار برای بازسازی و مقاوم سازی مدارس، باید نقشه های جدید براساس رفع نیازهای دانش آموزان طراحی شود و همچنین دراصلاح قانون مدارس غیر انتفاعی نیز استانداردهای لازم برای تاسیس مدارس مد نظر قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: قوانینی وجود دارند که باید با حمایت دولت بصورت کامل اجرایی شود.

عباسپور تصریح کرد: در مجموع حتما باید در مدارس غیر دولتی و دولتی فضای کافی آموزشی، ورزشی و فوق برنامه برای دانش آموزان در نظر گرفته شود.