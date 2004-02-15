رئيس سيا مخفيانه به اسلام آباد سفر كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، منابع آگاه پاكستاني اعلام كردند كه تنت در راس يك هيات24 نفره از سازمان سيا در اين سفر مخفيانه با مسئولان بلندپايه پاكستاني درمورد مساله انتقال فناوري هسته اي از اين كشوربه گفتگو پرداخت.

ديدار تنت با ديدارمعاون وزيرامور خارجه آمريكا به هند همزمان بوده است.

كريستينا روكا درسفر به هند با مقامات بلندپايه اين كشور درمورد ممنوعيت گسترش سلاح هاي هسته اي و ضرورت همكاري با آمريكا درچارچوب طرح جرج بوش به بحث و تبادل نظر پرداخت.



کد مطلب 59007