فراهم کردن زمینه ماندگاری پزشکان در استان بوشهر در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد یزدان پناه صبح دوشنبه در نشست با فرماندار دشتی بر ضرورت ماندگاری پزشکان در استان تاکید کرد و گفت: افزایش میزان ماندگاری پزشکان در سطح استان در دستور کار است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر افزود: در اختصاص پزشک متخصص به نقاط محروم بویژه شهر خورموج نگاه ویژه داریم.

وی کمبود پزشک متخصص بیهوشی را مشکل کشوری عنوان کرد و ادامه داد: کمبود متخصص بیهوشی مشکل کشوری است ولی تلاش داریم این مشکل در استان حل کنیم.

یزدان پناه خاطر نشان کرد: پیگیری‌های لازم برای تجهیزات بیمارستان صورت گرفته و این موضوع با جدیت تا رفع مشکلات مردم ادامه دارد.