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۲۹ آبان ۱۳۸۶، ۱۵:۰۶

حاشیه های شورای شهر؛

رای ندادن به طرح امضا شده و موافقت با طرح مخالفت شده

رای ندادن به طرح امضا شده و موافقت با طرح مخالفت شده

جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران همانند بیشتر جلسات شورا با حاشیه‌هایی همراه بود که مرور آنها خالی از لطف نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه پنجاه و پنجم شورای شهر تهران که امروز درصحن علنی برگزار شد، حاشیه های کمی داشت:

- در جریان بررسی طرح تعیین سلسله مراتب و فرآیند نظام برنامه ریزی و طرحهای توسعه شهری، دکتر نجفی در حالی به این طرح رای نداد که خود از امضا کنندگان آن بود و همچنین علیرضا دبیر درحالی این طرح را طرحی خوب عنوان کرد که در ابتدای بحث آزاد، آنرا اجرایی ندانسته بود.

- درجلسه امروز شورای شهر، حسن بیادی ، نایب رئیس شورا غیبت داشت و در اواسط جلسه نیز، کاشانی، شکیب و نجفی جلسه را ترک کردند. که در این بین دکتر نجفی پس از مدتی دوباره در جلسه حضور یافت.

- لازم به ذکر است دکتر نجفی مدتها است در جلسات شورا به علت کمردرد، بر روی یک صندلی  مخصوص می نشیند.

- در پایان جلسه امروز، مهدی چمران، رئیس شورای شهر، از دیر شروع شدن جلسات انتقاد کرد و خواستار آن شد که اعضا احوالپرسی و دید و بازدید خود را قبل از شروع شدن جلسه انجام بدهند تا جلسات راس ساعت 9 برگزار شود.

کد مطلب 590101

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