رای ندادن به طرح امضا شده و موافقت با طرح مخالفت شده

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه پنجاه و پنجم شورای شهر تهران که امروز درصحن علنی برگزار شد، حاشیه های کمی داشت:

- در جریان بررسی طرح تعیین سلسله مراتب و فرآیند نظام برنامه ریزی و طرحهای توسعه شهری، دکتر نجفی در حالی به این طرح رای نداد که خود از امضا کنندگان آن بود و همچنین علیرضا دبیر درحالی این طرح را طرحی خوب عنوان کرد که در ابتدای بحث آزاد، آنرا اجرایی ندانسته بود.

- درجلسه امروز شورای شهر، حسن بیادی ، نایب رئیس شورا غیبت داشت و در اواسط جلسه نیز، کاشانی، شکیب و نجفی جلسه را ترک کردند. که در این بین دکتر نجفی پس از مدتی دوباره در جلسه حضور یافت.

- لازم به ذکر است دکتر نجفی مدتها است در جلسات شورا به علت کمردرد، بر روی یک صندلی مخصوص می نشیند.

- در پایان جلسه امروز، مهدی چمران، رئیس شورای شهر، از دیر شروع شدن جلسات انتقاد کرد و خواستار آن شد که اعضا احوالپرسی و دید و بازدید خود را قبل از شروع شدن جلسه انجام بدهند تا جلسات راس ساعت 9 برگزار شود.