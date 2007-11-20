20 کیلومتر از آزاد راه کنار گذر شمالی مشهد آسفالت شده است

علی اکبر علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: این پروژه توسط وزارت راه و ترابری برای تکمیل طرح جامع مشهد دومین کلانشهر مذهبی جهان اجرا می شود.

رئیس حوزه آزاد راه ها خراسان رضوی از پیشرفت 45 درصدی عملیات اجرایی پروژه خبر داد و افزود: عملیات احداث کنار گذر شمالی مشهد با اعتباری حدود یک هزار و 120 میلیارد ریال از مهرماه 84 آغاز شد و طبق برنامه زمانبندی شده در 48 ماه اجرا خواهد شد.

مجری آزاد راه کنار گذر شمالی مشهد با اشاره به برنامه زمان بندی شده، پیشرفت پروژه را مطلوب خواند و بیان داشت: تاکنون 100 درصد عملیات خاکبرداری و 75 درصد عملیات خاکریزی انجام شده است و کار اجرایی دو تقاطع غیر همسطح نیز آغاز شده است.

وی با بیان اینکه کنار گذر شمالی مشهد دارای پنج دستگاه تقاطع غیر همسطح است اظهار داشت: در عملیات اجرایی این آزاد راه هشت دستگاه پل بزرگ رودخانه ای و 170 دستگاه پل با دهانه کمتر از هشت متر و 35 دستگاه پل زیر گذر و روگذر نیز ساخته می شود.

علیپور خاطر نشان کرد: آزاد سازی 90 درصد از مسیر آزاد راه تاکنون انجام شده و در بقیه مسیر نیز این کار در حال اجراست.

مجری آزاد راه کنارگذر شمالی مشهد درباره مشخصات فنی این پروژه عنوان کرد: این پروژه به طول 72 کیلومتر و با احتساب جزیره میانی 44 متر عرض دارد که در چهار قطعه با مشارکت وزارت راه و ترابری و آستان قدس رضوی و بانک ملی در حال اجراست.

وی میزان اعتبار هزینه شده برای این پروژه را تاکنون 48 میلیارد تومان عنوان کرد و یادآور شد: خوشبختانه با هماهنگی میان دولت و دو سرمایه گذار غیر دولتی پروژه، این طرح تاکنون با مشکل مالی مواجه نبوده است.

رئیس حوزه آزاد راه ها خراسان رضوی کمبود سیمان و سوخت را از مشکلات عملیات اجرایی پروژه خواند و یادآور شد: سرعت کم جایجایی شبکه های برق و آب موجود در حریم راه از مشکلات دیگر اجرایی این پروژه است.