فعالیت ۳۰ کانون فرهنگی تبلیغی در سه شهر مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کامیاب بعد از ظهر دوشنبه در جمع مدیران کانون‌های فرهنگی چالوس افزود: با توجه به ضرورت فعالیت هدفمند مدیران کانون‌های فرهنگی تبلیغی غرب مازندران دوره‌های توانند سازی در چالوس برگزار خواهد شد.

وی آموزش تخصصی، شناسه ملی و تسریع در روند دریافت مجوزها را سه اولویت مهم مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی استان بیان کرد و با بیان اینکه ۳۰ کانون فرهنگی تبلیغی در سه شهر نوشهر چالوس و کلاردشت فعال هستند، گفت: این مجموعه‌ها کاملاً مردم نهاد هستند و از بطن مردم تغذیه می‌شوند

مسئول مجمع کانون‌های فرهنگی، تبلیغی و جهادی مازندران مهم‌ترین وظیفه تشکل‌های دینی به ویژه کانون‌های فرهنگی تبلیغی و جهادی را تربیت نسل جوان مؤمن انقلابی و پای کار و مدیران تراز انقلابی دانست

کامیاب اظهار داشت: افراد نخبه و توانمند زیادی در جامعه هستند که ما آنها را نمی‌شناسیم که باید شناسایی صورت گیرد و وارد میدان فعالیت‌ها شوند.