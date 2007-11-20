غرس بیش از 10 هزار اصله نهال در منطقه ویژه اقتصادی سرخس

محمد حسن شریعتی ظهر امروز در بازدید از کمربند سبز در حال اجرای منطقه ویژه اقتصادی سرخس در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این طرح با هدف مقابله طبیعی با عامل باد در منطقه ویژه اقتصادی سرخس انجام می شود.

مدیر کل منابع طبیعی خراسان رضوی گفت: بهترین نوع مقابله با بادهای موسمی در واقع مقابله بیولوژیکی است.

وی ازغرس بیش از 10 هزار نهال غیر مثمر با هدف افزایش فضای سبز در هفته منابع طبیعی خبر داد و افزود: منطقه ویژه اقتصادی سرخس به جهت حفظ و توسعه فضای سبز و کاشت درخت که به عنوان یک فیلتر مناسب برای تلطیف هوا عمل می کند به نحو شایسته ای ایفا نقش کرده است.

شریعتی افزود: مساحت فضای سبز منطقه و کمربند سبز 40 هکتار است که برای حفظ، نگهداری و توسعه آنها سالیانه سه میلیارد و 400 میلیون ریال هزینه می شود.