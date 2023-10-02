به گزارش خبرنگار مهر، یاسر رهبر دین بعد از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی زیست بوم استانی افزود: درحال حاضر نگاه ویژه ای به تالاب‌های حوزه پارک ملی دریاچه ارومیه وجود دارد ولی لازم است به تالاب‌های شمال استان هم توجه شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی اظهار کرد: لازم است در زمینه گردشگری و مدیریت و حفاظت از تالاب‌های اقدامات زیربنایی تدوین شود.

رهبردین ادامه داد: مدیریت فرهنگی و گردشگری تالاب‌ها موضوعی است که نیازمند توجه و تعامل دستگاه‌های مربوط است و لازم است که طرح جامعی برای بهره برداری پایدار از طبیعت و محیط زیست تهیه و ارائه شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی نیز در این جلسه اظهار کرد: ۴۰ تالاب فصلی و بین المللی در استان وجود دارد که ۶ تالاب از مجموع آنها عضو کنوانسیون رامسر هستند.

سعید شهند اضافه کرد: امسال حق آبه تالاب‌های استان به میزان مطلوبی رها سازی شده‌است و شاهد بازگشت شادابی و سر زندگی به آنها هستیم.