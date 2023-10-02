کشف ۲ تن آرد قاچاق از یک نانوایی در هشتگرد

سرهنگ علی سلیمانی در گفت‌‎‌وگو با خبرنگار مهر بیان داشت: در پی دریافت اخباری مبنی بر نگهداری آرد خارجی قاچاق در یک واحد نانوایی، مأموران پلیس آگاهی شهرستان برای بررسی موضوع به واحد مورد نظر اعزام شدند..

وی افزود: در بازرسی از این واحد صنفی تعداد ۵۰ کیسه آرد ۴۰ کیلویی جمعاً به وزن ۲ هزار کیلو گرم آرد قاچاق و فاقد مجوز کشف شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این راستا متصدی این واحد صنفی به همراه پرونده تشکیل شده به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

سرهنگ سلیمانی در خاتمه به شهروندان توصیه کرد: برای حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با عرضه کالای خارجی و قاچاق با پلیس همکاری کرده و هرگونه اطلاعات و اخباری را در این زمینه به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.