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۱۰ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۰۴

فرمانده انتظامی ساوجبلاغ خبر داد؛

کشف ۲ تن آرد قاچاق از یک نانوایی در هشتگرد

کشف ۲ تن آرد قاچاق از یک نانوایی در هشتگرد

ساوجبلاغ- فرمانده انتظامی ساوجبلاغ گفت: با تلاش مأموران پلیس آگاهی دو تُن آرد قاچاق از یک واحد نانوایی در شهر هشتگرد کشف شد.

سرهنگ علی سلیمانی در گفت‌‎‌وگو با خبرنگار مهر بیان داشت: در پی دریافت اخباری مبنی بر نگهداری آرد خارجی قاچاق در یک واحد نانوایی، مأموران پلیس آگاهی شهرستان برای بررسی موضوع به واحد مورد نظر اعزام شدند..

وی افزود: در بازرسی از این واحد صنفی تعداد ۵۰ کیسه آرد ۴۰ کیلویی جمعاً به وزن ۲ هزار کیلو گرم آرد قاچاق و فاقد مجوز کشف شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این راستا متصدی این واحد صنفی به همراه پرونده تشکیل شده به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

سرهنگ سلیمانی در خاتمه به شهروندان توصیه کرد: برای حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با عرضه کالای خارجی و قاچاق با پلیس همکاری کرده و هرگونه اطلاعات و اخباری را در این زمینه به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 5901360

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    نظرات

    • اسماعیل IR ۰۵:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      2 0
      پاسخ
      سلام چرا نانوایی معرفی نمی‌کنید
    • IR ۱۸:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      1 1
      پاسخ
      لعنت بر دزد لطفا برخورد قاطع کنید

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