اردبیل قطب تولید عسل با ۳۵۰۰ تن

به گزارش خبرنگار مهر، نوبخت اژدری عصر دوشنبه در آخرین جلسه هماهنگی آغاز سرشماری از زنبورستانهای اردبیل اظهار کرد: سرشماری از زنبورستانهای استان از ۱۵ مهرماه تا ۲۷ این ماه ادامه خواهد داشت تا زمینه برای جمع آخرین اطلاعات از صنعت کندو و تولید عسل فراهم آید.
وی هزینههای بالای تولید، خشکسالی و شیوع برخی بیماریها را از دغدغهها و مشکلات زنبورداران اعلام کرد و گفت: برای جلوگیری از این آسیبها و تهدیدها برنامهریزیهای حمایتی از زنبورداران و کلنیهای زنبور عسل انجام شده تا زمینه فراغت بیشتر در تولید عسل و عرضه آن را به بازارهای داخلی و خارجی شاهد باشیم.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل تصریح کرد: استان اردبیل با تولید سه هزار و ۶۰۰ تن عسل با برند سبلان قطب تولید این محصول در کشور است که از این میزان یکهزار و ۵۰۰ تن سرانه مصرف استان بوده و مابقی به عنوان عسل بستهبندی شده با کیفیت تحویل بازار داخلی و حتی صادرات به مقصد کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق و مالزی میشود.
اژدری افزود: با توجه به رطوبت و اقلیم مناسب تولید عسل در استان اردبیل از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و اکثر زنبورداران استانهای همجوار نیز در فصول مختلف در استان کندوهای خود را برپا میکنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با آغاز سرشماری از زنبورستانها در سطح استان اردبیل انتظار میرود جلوی مهاجرتها گرفته شده و فعالان این عرصه محل استقرار خود را به نزدیکترین مرکز خدمات جهاد کشاورزی اعلام کنند.
اژدری اضافه کرد: کارشناسان پهنه با حضور در این زنبورستانها سعی میکنند تا اطلاعات دقیق را از فعالیت زنبورداران جمعآوری کرده و زمینه ارائه خدمات مطلوبتر و کیفیتری را فراهم کنند.
وی بیان کرد: امسال زنبورداران رغبتی به کوچ پاییزه ندارند و در تلاش هستند تا زمستانگذرانی خود را با هدف شرایط نامساعد جوی و هزینههای سنگین برنامهریزی کرده و زمینه تولید با کیفیت را فراهم کنند.
اژدری در ادامه سخنان خود یادآور شد: با همکاری دامپزشکی اکیپهایی تعیین شده تا بیماریهای رایج در زنبورستانها را مورد رصد و پایش قرار دهند تا جلوی تلفات بیشتر در زنبورستانها گرفته شود.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل تصریح کرد: سعی بر این است تا فعالان این عرصه در کنار تولید عسل، به محصولات جانبی آن نیز نظیر بره موم، ژل رویال و سایر محصولات صنعت کندو توجه کرده و امکان تولید و ارزآوری بیشتر را به نفع کشورمان فراهم کنند.
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