تحصیل ۶۰۰۰ دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا غلامی بعد از ظهر دوشنبه در نشست صمیمی با اصحاب رسانه در خصوص اقدامات حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی که در سالن جلسات امور رفاهی گلستان انقلاب برگزار شد، اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه با اجرای برنامه‌های وزارتخانه در حوزه پایش عملیاتی پس از دانشگاه تبریز توانست به رتبه دوم دست پیدا کند.

وی با تاکید بر اجرای برنامه‌های رفاهی و تأمین زیرساخت‌های لازم در بخش رفاهی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی، افزود: در چند سال گذشته شبکه فرهنگی در تمامی مراکز بیمارستانی در تمام شهرستان‌ها ایجاد شد که این شبکه از طریق اجرای برنامه‌های عملیاتی به صورت تشکیل شورای فرهنگی به ریاست دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه وارد عمل شده است.

معاون فرهنگی، دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: در حال حاضر این دانشگاه ۱۸ هزار کارمند، ۵۵۰ استاد عضو هیئت علمی و ۶ هزار دانشجو دارد و بر این اساس این دانشگاه پس از آموزش و پرورش بیشترین نیرو را در به کارگیری داشته است.

غلامی خاطر نشان کرد: معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه در حوزه اقدامات فرهنگی با تمام ظرفیت‌های خود به عنوان یک فرصت در تربیت و آموزش دانشجویان عمل کرده چرا که بیشتر فارغ التحصیلان این دانشگاه مجدداً به بدنه وزارتخانه و وزارت بهداشت باز می‌گردند.

وی ادامه داد: بر همین اساس طبق رسالت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی در امر تربیت این افراد به عنوان همکاران آینده اقدامات لازم انجام. خواهد گرفت و در روند آموزش و تربیت آنها به گونه‌ای خواهد بود که در آینده بتوان به لحاظ فرهنگی به آنها تکیه شود.

معاون فرهنگی، دانشجویی دانشگاه علوم علوم پزشکی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه هم اکنون در استان کرمانشاه ۶ خوابگاه برای دانشجویان این دانشگاه در نظر گرفته شده که از این تعداد چهار خوابگاه متعلق به دختران و ۲ خوابگاه از آن متعلق به دانشجویان پسر است.

غلامی عنوان کرد: هم اکنون یک هزار و ۷۵۹ دانشجو در خوابگاه‌ها مستقر هستند که ۹۴۳ نفر از آنها دختر و ۸۰۳ نفر دانشجوی پسر است و در این بین یک واحد خوابگاه متاهلی با ۳۱ واحد در اختیار دانشجویان متأهل قرار دارد.

وی بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه به دلیل پذیرش دانشجویان خارجی در حال حاضر تعداد ۷۰۰ دانشجوی بین الملل داشته که عمده این دانشجوها از کشور پاکستان و عراق هستند و خوابگاه مورد نیاز این دانشجویان نیز فراهم است.

معاون فرهنگی، دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه با اشاره به گسترش خوابگاه متاهلی، گفت: طی سه سال گذشته ساخت یک خوابگاه ۴۰۰ نفره متاهلی در یک هزار ۵۰۰ آغاز شد که با تأمین بودجه از محل درآمدهای دانشگاه و وام‌های دریافتی به مبلغ ۷۵ میلیارد تومان هم اکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امید است که تا سال آینده بهره برداری شود.

غلامی به پیگیری‌ها در جهت تأمین و تجهیز خوابگاه‌ها تاکید و بیان کرد: به منظور تسهیل رفاه دانشجویان بیش از پنج میلیارد تومان صرف خوابگاه‌های دانشجویی شد و در همین راستا ۱۸ نوع وام با عناوین مختلف به دانشجویان پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۳ میلیارد و ۳۷۳ میلیون وام به دانشجویان پرداخت شده، اضافه کرد: در امر پرداخت وام به دانشجویان با توجه به اهمیت امر ازدواج‌های دانشجویان تمامی درخواست‌های وام دانشجویی با عنوان وام ازدواج در تمامی مقاطع پرداخت شده است و مجوز دریافت ۱۰۵ میلیارد تومان وام دیگر در آینده نیز از سوی بانک مرکزی انجام گرفته است.

معاون فرهنگی، دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه مطرح کرد: تا زمان آماده سازی خوابگاه متاهلی دانشجویان به دنبال خوابگاه دانشجوی دیگری به صورت استیجاری برای دانشجویان متأهل هستیم و همچنین در سال گذشته مبلغ ۵۰ میلیارد تومان وام برای خوابگاه‌های متاهلی دریافت شد.