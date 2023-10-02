درخواست الاتحاد برای تاخیر ۳۰ دقیقه ای برای آغاز بازی با سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم الاتحاد در اقدامی عجیب درخواست تأخیر ۳۰ دقیقه‌ای در آغاز بازی با سپاهان را اعلام کرده است.

اعضای این تیم همچنان برای گرم کردن وارد زمین نشده‌اند و گفته می‌شود دلیل عدم حضور آنها در زمین خرابی چمن ورزشگاه نقش جهان است.