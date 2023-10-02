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۱۰ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۵۵

درخواست الاتحاد برای تاخیر ۳۰ دقیقه ای برای آغاز بازی با سپاهان

درخواست الاتحاد برای تاخیر ۳۰ دقیقه ای برای آغاز بازی با سپاهان

اصفهان - تیم الاتحاد در اقدامی عجیب درخواست تاخیر ۳۰ دقیقه ای در آغاز بازی با سپاهان را کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم الاتحاد در اقدامی عجیب درخواست تأخیر ۳۰ دقیقه‌ای در آغاز بازی با سپاهان را اعلام کرده است.

اعضای این تیم همچنان برای گرم کردن وارد زمین نشده‌اند و گفته می‌شود دلیل عدم حضور آنها در زمین خرابی چمن ورزشگاه نقش جهان است.

کد مطلب 5901439

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