صدور پروانه ساختمانی اراضی ارتش در تبریز با اعطای تسهیلات

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار با اعلام این خبر اظهار کرد: طی جلسه مشترک با معاونت مهندسی نیروی زمینی ارتش مقرر شد نقشه‌های تفکیکی از سوی شهرداری ممهور به مهر تفکیک شده و مراتب جهت اخذ سند تک برگی از سوی ارتش اجرایی شود.

هوشیار از اجرای پروژه‌های متعدد در این محدوده خبر داد و افزود: در نخستین گام با آماده سازی فضاهای کاربری اعم ایجاد مبلمان شهری، جدول کشی، احداث خیابان مسیر دسترسی، ایجاد فضای سبز، تأمین روشنایی و… بر اساس طرح مصوب در ضلع شمالی قطعه مشرف به کمربندی میانی از سوی شهرداری آغاز می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا نواری با عرض ۳۰ متر و طول یک کیلومتر در امتداد پروژه و در مجاورت بلوار شهید حاج قاسم سلیمانی (کمربندی میانی) به عنوان فضای سبز، مسیر دوچرخه سواری و جاده سلامت احداث خواهد شد.

شهردار تبریز همچنین از احداث مجموعه تفریحی و ورزشی چند منظوره ویژه بانوان در ضلع غربی این قطعه خبر داد و گفت: یکی از پروژه‌های تعریف شده در محل میدان تیر ارتش، احداث مجموعه تفریحی و ورزشی چند منظوره ویژه بانوان با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال است که با وسعت ۹۸۰ متر مربع توسط شهرداری تبریز احداث می‌شود.

هوشیار با اشاره به توافق‌های انجام یافته در خصوص زمین‌های میدان تیر سابق از تعیین تکلیف قدر السهم طرفین در این نقطه خبر داد و افزود: مقرر شد با اعطای تسهیلاتی از سوی شهرداری، ارتش اخذ پروانه ساختمانی قطعات را آغاز کند.

اراضی میدان تیر قدیم ارتش واقع در بلوار شهید حاج قاسم سلیمانی (کمربندی میانی) و حوزه شهرداری منطقه ۳ پس از سال‌ها تعیین تکلیف شده است. این اراضی و ساماندهی آن از سال‌های گذشته در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته و طرح‌های پیشنهادی مختلفی برای احیا و بازنگری آن مطرح شده بود که در این راستا سرانجام کلیات طرح بازنگری شده میدان تیر قدیم تبریز در جلسه علنی شورای شهر تبریز مصوب شد.