کشف بیش از ۹ کیلوگرم مواد مخدر در دو عملیات پلیسی در قزوین

سرهنگ فرهاد علی بیگی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان متمرکز بر روی عناصر حمل و نقل مواد مخدر مشخص شد، فردی در امر خرید و فروش مواد افیونی فعالیت دارد و به تازگی مقدار قابل توجهی تریاک از قاچاقچیان خریداری و به وسیله یک دستگاه خودروی سواری سمند در حال انتقال به استان قزوین می‌باشد.

وی افزود: بلافاصله اکیپی از مأموران به محورهای مواصلاتی اعزام شده و به صورت نامحسوس اقدام به رصد و پایش خودروهای عبوری کردند که در نهایت خودروی مورد نظر در محدوده میدان تهران قدیم هنگام ورود به منزل خریدار شناسایی و متوقف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان تصریح کرد: در بازرسی از خودرو مقدار ۵ کیلو و ۹۰۰ گرم تریاک کشف و۲ نفر در این راستا دستگیر شدند.

سرهنگ علی بیگی خاطر نشان کرد: در اقدامی دیگر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودرو ۴۰۵ مشکوک و در بازرسی از آن مقدار ۳ کیلو و ۵۸۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین در پایان با اشاره به مجموع کشف مقدار ۹ کیلو و ۴۸۰ گرم ماده مخدر تریاک و دستگیری ۴ نفر در اجرای دو عملیات گفت: متهمان با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.