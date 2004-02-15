انتقال مديريت زمين شهري به شهرداري مشكل قانوني ندارد

فريبرز دولت آبادي در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود: بر اساس قانون اساسي زمينهاي شهري وغير آن كه در تملك افراد حقيقي يا حقوقي نباشد جزو انفال و بيت المال محسوب مي شود و بر اساس قوانين موجود دولت وكالت مديريت واداره اين زمين ها را در محدوده شهرها به سازمان زمين شهري واگذار كرده است .

وي ادامه داد : اكنون با توجه به ضرورت اعمال مديريت واحد در شهرها و نيز نياز شهرداري ها براي رفع مشكل املاك معارض در مسير طرحها يا بر روي گسلها مي توان با تصويب يك قانون جديد وكالت اداره اين زمينها را در محدوده شهرها به شهرداري ها واگذار كرد و اين مسئله به هيچ وجه برخلاف قانون اساسي نيست و فقط نيازمند اصلاح قوانين موجود كشور است .

وي اضافه كرد : واگذاري تصدي اداره زمينهاي شهري به شهرداري يكي از موارد23 گانه پيشنهادي سازمان شهرداري ها براي انتقال وظايف دولت به شهرداري هاست و همان طور كه اداره سينماها و مراكز فرهنگي يا درمانگاهها با تصويب قانون لازم مي تواند به شهرداري ها منتقل شود ، مديريت زمين شهري نيز با اصلاح قانون قابل واگذاري به شهرداري است و مشكلي خاصي در اين زمينه وجود ندارد .

وي گفت : اكنون شوراي اسلامي شهر تهران با تصويب پيشنهاد شهرداري براي تصدي مديريت اين زمينها منتظر پاسخ وزارت مسكن و سازمان زمين شهري است و اميدواريم با تعامل تزديك اين دو نهاد و بررسي و تصويب آن در هئيت دولت اين مشكل بر طرف شود و هر چه زودتر شاهد رفع مشكل املاك واقع در طرحها كه مالكان آنها سالها در بلاتكليفي به سر مي برند باشيم .