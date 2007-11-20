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۲۹ آبان ۱۳۸۶، ۱۷:۰۵

برگزاری مسابقات ورزشی نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار دارد

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته جشنواره ورزشی شهدای دانشجو استان مرکزی گفت: برگزاری مسابقات ورزشی به خاطر داشتن مخاطبان زیاد می‌توان جوانان را بیش از پیش با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مهدی مصیبی بعد از ظهر امروز در نشست اعضای ستاد برگزاری جشنواره ورزشی چند جانبه دانشجویان استان مرکزی ویژه یادواره شهدا و نکوداشت جلوه ‌های ایثار دانشجویی دردانشگاه علوم پزشکی اراک افزود: مسابقات ورزشی دانشجویان استان در چهار رشته والیبال، فوتسال، تنیس روی میز و بدمینتون از ‪ ۱۶‬آذرماه امسال به مدت یک ماه با مشارکت همه دانشگاه های مستقر در اراک برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این ستاد می ‌تواند تعداد رشته‌های ورزشی را با توجه به امکانات مختلف افزایش دهد اضافه کرد: برگزاری مطلوب، منسجم و منظم‌ این مسابقات در گرو همکاری و مشارکت همه دانشگاه ها و مسئولان استان به ویژه اداره کل ترتبیت بدنی استان است.

مسئول ناحیه ‌بسیج دانشجویی استان مرکزی و دبیر ستاد برگزاری این جشنواره نیز در ادامه این نشست گفت: با برگزاری این مسابقات می‌توان یاد و خاطره شهدا در جامعه زنده نگه داشت.

سرهنگ پاسدار سید حسن نجفی منش اظهار داشت: با همکاری مسئولان و دانشگاه ها می توان این مسابقات را به بهترین نحو فرهنگی و ورزشی برگزار کرد.

در این نشست نحوه حضور تیم ‌ها، برگزاری رقابتها، فضا سازی تبلیغاتی، چگونگی فعالیتهای فرهنگی اثرگذار، بررسی مکان‌های برگزاری مسابقات و انجام برنامه و رشته‌های ورزش همگانی همراه با برگزاری  مسابقات بحث و تبادل نظر شد.

کد مطلب 590150

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