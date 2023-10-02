اختلافات خانوادگی در انزلی منجر به قتل پدر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان گیلان در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره قتل با سلاح سرد در یکی از محلات شهرستان بندرانزلی، مأموران انتظامی پس از حضور در محل قتل، ضمن بررسی تخصصی و انجام تحقیقات فنی قاتل را شناسایی و در کمتر از یک ساعت وی را دستگیر کردند.

متهم فرزند ۴۱ ساله مقتول بوده که در بازجویی اولیه با اعتراف به قتل پدر ۷۱ ساله خود، انگیزه‌اش را اختلافات خانوادگی اعلام کرد.

متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.