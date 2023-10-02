تعهد اشتغال دشتستان در سال جاری ۶ هزار نفر است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بنافی دوشنبه شب در نشست کارگروه اشتغال شهرستان دشتستان اظهار داشت: ظرفیت‌های بزرگی در استان بوشهر اعم از دریا، صنعت، ذخایر عظیم هیدروکربنی و کشاورزی وجود دارد و همزمان تلاش‌های فراوانی در جهت اشتغال و تولید ثروت در این استان صورت گرفته است.

فرماندار دشتستان گفت، ناظر به گزارش و آمارها در سطح ملی، استان بوشهر کمترین نرخ بیکاری را بعد از تهران دارد و این نشان می‌دهد که در این دولت در استان بوشهر در خصوص ایجاد اشتغال تلاش‌های زیادی صورت گرفته است.

رئیس کارگروه اشتغال شهرستان دشتستان افزود: تعهد اشتغال شهرستان دشتستان در سال جاری شش هزار و ۵۱ نفر است و باید تلاش کنیم که تعهد اشتغال شهرستان را تا پایان سال محقق کنیم و دائماً تقاطع گیری لازم را انجام دهیم‌.

وی گفت: به صورت هفتگی گزارش وضعیت اشتغال شهرستان توسط اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از سامانه رصد اشتغال اخذ و عملکرد دستگاه‌ها گزارش شود.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی در شش ماه باقی مانده به تعهدات خودشان عمل کنند.

بنافی در پایان از تلاش رؤسای ادارات عضو کارگروه و بانک‌های شهرستانی در خصوص پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ تقدیر کرد.