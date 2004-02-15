۲۶ بهمن ۱۳۸۲، ۱۱:۰۳

معاون آموزشي و امور دانشگاهي وزارت بهداشت در گفتگو با "مهر":

هيچ آماري از ميزان فرار مغزها در بين پزشكان نداريم

معاون آموزشي و امور دانشگاهي وزارت بهداشت با تاكيد بر تربيت برترين نيروهاي پزشكي در كشور نسبت به ميزان فرار اين نخبگان به ساير كشورها اظهار بي اطلاعي كرد.

دكتر عبدالله كريمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود:" وظيفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تربيت مناسب نيروهاي مختلف پزشك و پيراپزشك در بهترين وضعيت كمي و كيفي است و مصرف كنندگان اين نيروها افراد ديگري در جامعه هستند كه بايد با فراهم كردن شرايط مناسب و مطلوب براي اين نخبگان ،  آنها را به ادامه خدمت در اين كشور ترغيب كنند."

وي وزارت بهداشت را تنها تربيت كننده اين نخبگان دانست و افزود:" اين وزارتخانه ديگر كاري به اينكه چه تعداد اين نيروها در كشور خواهند ماند، نداشته و از همين رو نمي تواند آماري در اين ارتباط داشته باشد و جمع آوري ميزان فرار مغزها بر عهده وزارت علوم و  وزارت امور خارجه است."

