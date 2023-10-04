برگزاری «کافه گفتگو» در دانشگاه صنعتی همدان

امیرحسین قطبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ایجاد گفتگو و گفتمان در بدنه دانشگاهی، برنامه کافه گفتگو در سال جاری در دانشگاه صنعتی با موضوع‌های مختلف برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه مسائل اولویت دار در سطح جامعه در این برنامه‌ها مدنظر قرار می‌گیرد، عنوان کرد: سعی داریم تا بین دانشجویان ایجاد مسئله و دغدغه کنیم.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی همدان یادآور شد: برنامه‌های گفتگو محور با عنوان موافق و مخالف و با هم اندیشی و بحث در چهارچوب درست و ادب گروه‌های موافق و مخالف موضوع با یکدیگر و تا نتیجه درست ادامه خواهد یافت.

قطبی بیان کرد: در راستای موضوع‌های علمی با توجه به برنامه ریزهای انجام شده، برنامه سخنران محور نیز به انجام خواهد رسید.