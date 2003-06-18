اصلاحات اساسنامه گامي موثر در تثبيت جايگاه بشردوستانه هلال احمر است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر واحد موسوي لاري در همايش مديران عامل استانها، روساي شعب شهرستانها و مديران ستادي جمعيت هلال احمر با اشاره به طرح جامع امداد و نجات افزود:"به موجب اين طرح جمعيت هلال احمر در مواقع حدوث سوانح به عنوان يك مركز فرماندهي وارد صحنه مي شود و به اين ترتيب با توجه به تجربه 80 ساله اين مجموعه عمليات امداد رساني شكل بهتري به خود مي گيرد."

وي ادامه داد:"كاهش آثار حوادث و مشكلات ناشي از آن از اهداف اصلي جمعيت هلال احمر محسوب مي شود كه انصافا نقش اين مجموعه را نمي توان در بحرانهايي كه در دهه هاي اخير د ركشور و منطقه ناديده گرفت."

رييس ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه همچنين در ادامه از جمعيت هلال احمر به عنوان تشكيلاتي كارآمد ، توانمند و با تجربه در عرصه هاي ملي و بين المللي ياد كرد و افزود: " جمعيت هلال احمر علي رغم تمام نوسانات سياسي و اجتماعي در منطقه و كشور توانسته است بدون توجه به مسايل جانبي كار خود را دنبال كند كه اميد است اين روند خدمات رساني در مجموعه همچنان ادامه و گسترش يابد."

وي تغييرات اساسنامه جمعيت هلال احمررا گام موثري در تثبيت جايگاه اين مجموعه به عنوان يك تشكل بشردوستانه برشمرد و گفت:" اين اصلاحات در ساختار مديريت با توجه به ساماندهي امور و استفاده از تجربيات گذشته، در روزآمد كردن فعاليتهاي جمعيت هلال احمر نقش بسزايي دارد."

آيت الله غيوري نماينده ولي فقيه در جمعيت نيز در اين همايش با تاكيد بر اهميت تسريع در امداد رساني به مردم محتاج گفت:" كمك به مردم و رفع حوائج آنها از خالص ترين اعمال در راه خداست و فعاليت هاي هلال احمر مصداق واقعي اين مسئله است."

رييس جمعيت هلال احمر نيز در اين همايش ضمن ارائه تاريخچه اي ازشكل گيري جمعيت هلال احمر گفت:" جمعيت در حال حاضر دوره بازشناسي و توسعه را طي مي كند كه د راين راستا جهت گيري هاي كلاني در ارتباط با موضوع امداد به عنوان محوري ترين كار اين مجموعه صورت گرفته است."

وي با اعلام اصلاحات ايجاد شده در اساسنامه نقش اين همايش را در توجيه مديران بخشهاي مختلف جمعيت بسيار مهم دانست و گفت:" نهادينه شدن مشاركت مردمي در اركان جمعيت، ايجاد زمينه هدايت و نظارت دولت و رهبري، انگيزه دار شدن داوطلبان، حضور بيشتر در مجامع بين المللي، حذف موقعيت مادام العمر در هلال احمر، اجازه قانوني جمعيت براي انجام خدمات درماني، رفع موانع براي اعاده اموال و املاك جمعيت و گرفتن اختيار براي اصلاحات تكيملي تحت عنوان مرامنامه از مزاياي اين تغييرات محسوب مي شود."

دكتر نوربالا 220 دستگاه آمبولانس، 2 فروند بالگرد، 75 ست نجات و 30 دستگاه زنده ياب را از جمله تجهيزات موجود در بخش امداد و نجات معرفي كرد و افزود:" در چندسال اخير ما توانستيم مجموعه را به تجهيزات اطلاع رساني و مخابراتي و يكهزار دستگاه بي سيم سيار مجهز كنيم، همچنين براي اولين بار سگ هاي تجسس و آموزش ديده را نگهداري مي كنيم."

وي خدمات حمايت رواني افراد حادثه ديده را از ديگر خدمات بي سابقه هلال احمر معرفي كرد و گفت:" در اين دروره با توجه به اينكه حوادث دريايي در كشور كم از حوادث جاده اي نيست ما اقدام به تاسيس دو پايگاه امداد دريايي د ربوشهر و هرمزگان كرده ايم كه تا كنون بسيار موفق عمل كرده است."

وي همچنين از تلفن 148 نداي امداد به عنوان يك طرح موفق نام برد و گفت:" در اين دوره خدمات رساني به كشورهاي جنگزده به بهترين نحو صورت گرفته است به اين ترتيب كه در مورد افغانستان دو اردوگاه به نحوي مطلوب به اين امور پناه جويان رسيدگي مي كرد و در مورد عراق نيز اقدامات قابل توجه اي ديده بوديم كه مسئله به اسكان پناه جويان نرسيد."

وي از فعاليت موثر سازمان جوانان ياد كرد و گفت:" فعاليتهاي آموزشي قابل توجه اي در اين سازمان صورت مي گيرد كه از نمونه هاي بارز آن در سال گذشته مي توان به آموزش 500هزار جوان اشاره كرد كه علاوه بر آموزشهاي امدادي و بشردوستانه در زمينه بيماري ايدز آموزشهاي مفيدي را ديده اند."

دكتر نوربالا ادامه داد:" جمعيت هلال احمر در حدود 3 ميليون و 500 هزار خانوارنيازمند را تحت پوشش دارد كه اين خانواده ها زير پوشش خدمات حمايتي سازمان بهزيستي و كميته امداد نيستند."

وي ارتباط جمعيت هلال احمررا با 291تشكل غير دولتي را ا زجمله عملكردهاي موفق اين مجموعه دانست و ادامه داد:" تشكيل كميته هاي زنان خانه دار در سال گذشته نقش مهمي در جهت دهي آنها در راستاي اهداف سازمان داشته است زيرا زنان نقش موثري د رجهت دهي همسران و فرزندان خود دارند."

وي از طرحي مبني بر ايجاد مراكز مشاوره و مقابله در برابر اعتياد و ايدز در استانها خبر داد و گفت: " در بخش احداث بيمارستان و داروخانه نيز جمعيت هلال احمر بسيار موفق عمل كرده است و در سطح داخلي و بين المللي تشكيلات بهداشتي و درماني با كيفيتي قابل توجه را راه اندازي كرده است."

دكتر نوربالا با اشاره به اينكه حدود 60 درصد ساختمانها جمعيت هلال احمر در برابر زلزله مقاوم نيستند گفت:" يكي از برنامه هاي مهم امسال مقاوم سازي اماكن هلال احمر در برابر زلزله است زيرا اين شايسته نيست كه در صورت وقوع زلزله ساختمان هلال احمر خراب شود كه اين خود موجب تضعيف روحيه حادثه ديدگان مي شود."

وي ميزان كمكهاي دريافتي از كشورهاي ديگر را بيشتر از كمكهاي ارسالي ايران دانست و گفت:" جمعيت هلال احمر 20 تفاهم نامه بين المللي با كشورهاي مختلف امضاء كرده است كه تمام آنها در راستاي كمك رساني به ساير كشورها به عنوان يكي از وظايف اين مجموعه محسوب مي شود."

وي همچين از تاسيس 4 مركز اقماري در اطراف تهران براي زمان وقوع زلزله خبر داد و افزود:" اين اقدام هلال احمر به دليل موقعيت تهران بسيار ضروري به نظر مي رسيد كه با توجه به اهميت اين موضوع بودجه احداث اين مراكزرا از محل ذخاير بودجه اي جمعيت هلال احمر تهيه كرديم."