حامد اميني دبير سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، با اعلام اين خبر گفت: در اين همايش موضوع فرهنگ سياسي مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
وي افزود: دراين همايش قرار است اين موضوع مورد بحث قرار گيرد كه آيا شركت در انتخابات حق است يا تكليف، بدين معنا كه مردم حق دارند در انتخابات شركت كرده يا نكنند، يا شركت در انتخابات به عنوان تكليف شرعي محسوب مي شود.
اميني خاطرنشان كرد: در اين همايش حجت الاسلام عليرضا پناهيان نماينده مقام معظم رهبري در دانشگاه هنر درارتباط با موضوع فرهنگ سياسي سخنراني خواهد كرد.
از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه تهران
همايش دانشجويي "شركت در انتخابات حق يا تكليف" برگزار مي شود
بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران همايش دانشجويي " شركت در انتخابات حق يا تكليف" را روز سه شنبه در تالار فردوسي دانشكده ادبيات دانشگاه تهران برگزار مي كند.
