سردار حمید دامغانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سومین اجلاسیه شهرستانی شهدای استان سمنان بعد از میامی و گرمسار، در سرخه برگزار میشود، ابراز کرد: این اجلاسیه ها، پیش کنگره سه هزار شهید استان سمنان محسوب میشود که در بهار سال ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه اجلاسیه شهدای سرخه دوازدهم مهرماه آغاز به کار میکند، افزود: این اجلاسیه با حضور مردم سرخه تا چهاردهم مهرماه سال جاری ادامه خواهد داشت.
فرمانده سپاه استان سمنان با بیان اینکه گلزار شهدای سرخه و محوطه بیرونی آن میزبان اجلاسیه شهدای سرخه خواهد بود، ابراز کرد: برپایی نمایشگاه ادوات نظامی و به نمایش گذاشتند اقتدار دفاعی ایران، در زمره بخشهای این اجلاسیه است.
دامغانی با بیان اینکه نمایشگاه فرهنگی و بصیرتی در حوزه زنان و دفاع مقدس و کودکان نیز در این اجلاسیه برپا میشود، گفت: اجرای نمایش میدانی و بازخوانی عملیات دفاع مقدس از دیگر برنامههای اجلاسیه شهدای سرخه است.
به گزارش مهر، اجلاسیه شهدای میامی و گرمسار نیز در یک ماه اخیر برگزار شده است.
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