به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مراد صارمی در رابطه با دستگیری سارق اماکن خصوصی و مغازه‌های پردیس اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت مغازه در سطح حوزه استحفاظی پردیس و شهرستان همجوار بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران انتظامی پردیس قرار گرفت.

وی گفت: مأموران در حین گشت زنی، سارق را که در حال سرقت بود و قصد فرار داشت را شناسایی کرد اما وی به تذکرات و هشدارهای پلیس مبنی بر تسلیم شدن توجهی نکرد.

فرمانده انتظامی پردیس با بیان اینکه سرانجام متهم با شلیک هوایی مأموران کلانتری ۱۲ شهر بومهن دستگیر شد، ابراز کرد: متهم چاره جز تسلیم شدن در برابر قانون نداشت و از وی تعدادی اموال سرقتی کشف و ضبط شد.

صارمی افزود: طی این عملیات خودروی متهم توقیف و پرونده مقدماتی تشکیل شد و به جهت سیر مراحل قانون تحویل مرجع قضائی شد.

وی در پایان ضمن درخواست از شهروندان، عنوان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس حاصل کنند، همچنین سامانه ۱۹۷ پلیس نیز آماده دریافت هرگونه انتقاد و پیشنهاد و یا تقدیر از عملکرد مجموعه انتظامی است.