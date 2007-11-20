ابراز تمایل رئیس جمهوری مصر برای سفر به سرزمین های اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حسنی مبارک در یک نشست خبری مشترک با ایهود اولمرت گفت که اگر دیدار من به حل مشکلات فلسطینیان کمک کند، حاضرم به سرزمین های اشغالی سفر کنم.

مبارک تاکنون هرگز سفر رسمی به سرزمین های اشغالی انجام نداده و تنها سفر وی در سال 1995 میلادی برای شرکت در مراسم تدفین اسحاق رابین نخست وزیر اسبق رژیم اسرائیل صورت گرفته است.

اولمرت در سفر خود به قاهره، تلاشهای انجام شده پیش از برگزاری کنفرانس آناپولیس و کشورهایی که در آن شرکت خواهند کرد را با مبارک مورد بررسی قرار داد.

کنفرانس آناپولیس قرار است اواخر ماه جاری میلادی برگزار شود.