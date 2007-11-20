  1. بین الملل
  2. سایر
۲۹ آبان ۱۳۸۶، ۱۷:۲۰

ابراز تمایل رئیس جمهوری مصر برای سفر به سرزمین های اشغالی

حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر امروز در دیدار با ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم اسرائیل برای سفر به سرزمین های اشغالی ابراز تمایل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حسنی مبارک در یک نشست خبری مشترک با ایهود اولمرت گفت که اگر دیدار من به حل مشکلات فلسطینیان کمک کند، حاضرم به سرزمین های اشغالی سفر کنم.

مبارک تاکنون هرگز سفر رسمی به سرزمین های اشغالی انجام نداده و تنها سفر وی در سال 1995 میلادی برای شرکت در مراسم تدفین اسحاق رابین نخست وزیر اسبق رژیم اسرائیل صورت گرفته است.

اولمرت در سفر خود به قاهره، تلاشهای انجام شده پیش از برگزاری کنفرانس آناپولیس و کشورهایی که در آن شرکت خواهند کرد را با مبارک مورد بررسی قرار داد.

کنفرانس آناپولیس قرار است اواخر ماه جاری میلادی برگزار شود.

کد مطلب 590209

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها