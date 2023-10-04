صدیف بدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به پیگیری‌های گذشته و رایزنی که با وزیر ورزش و جوانان در زمان رأی اعتماد داشتیم، قرار شد تا در کوتاه‌ترین زمان تکلیف مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل مشخص شود که این ضرب العجل ۱۰ روزه نیز به اتمام رسیده و امیدواریم در روزهای آینده این معرفی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: از بین گزینه‌های پیشنهادی وزیر ورزش و جوانان گزینه نهایی را با هماهنگی استاندار اردبیل انتخاب کردیم و ما معرفی این مدیر توانمند را در عرصه ورزش و جوانان شاهد خواهیم بود.

بدری افزود: سرپرست ورزش و جوانان استان اردبیل گزینه نهایی نیست و فرد مورد نظر از بین نیروهای ورزش و جوانان با تجربه و توانمندی بالا انتخاب شده و امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان مدیرکل جدید بتواند به حوزه ورزش و جوانان استان سروسامانی واقعی ببخشد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی به ضعف حوزه ورزش و جوانان در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: ما نتیجه این ضعف را در مسابقات آسیایی شاهد بودیم که تنها یک نفر از این استان به مسابقات آسیایی اعزام شد که این ورزشکار نیز در سایه غیرت و توانمندی مثال زدنی خود توانست مدال طلا را به دست آورده و نام اردبیل را در بازی‌های هانگژو پرآوازه کند.