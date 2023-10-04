تحقق مشارکت پرشور مردم در انتخابات با بسیج همه امکانات

به گزارش خبرنگار مهر، کیا عاشوری صبح چهارشنبه در نشست هماهنگی آخرین اقدامات ستاد انتخابات شهرستان رشت با تأکید بر اهمیت اجرای فرآیند انتخابات بر اساس برنامه زمان بندی اظهار کرد: تمام تلاش اعضای ستاد انتخابات شهرستان باید به گونهای باشد که بتوان بر اساس برنامه زمان بندی وزارت کشور روند انتخابات را به انجام رساند زیرا در یک موضوع کشوری تأخیر قابل قبول نبوده و در همه فرایند ها خلل وارد میکند.
سرپرست فرماندار رشت بر لزوم پی گیری جدی هر یک از کمیتهها در حوزه خود و فراهم نمودن شرایطی مناسب برای برگزاری انتخاباتی پرشور تاکید کرد و افزود: باید با بسیج تمامی امکانات و ظرفیتها موجود شهرستان در مسیر تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو گام برداشت.
عاشوری هم افزایی، وفاق و همدلی تمامی اعضای ستاد انتخابات برای برگزاری هر چه باشکوهتر دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری را ضروری دانست، افزود: انتخابات در طول سالهای گذشته، محل طمع دشمنان واقع شده است اما با هدایتهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، هوشیاری و بیداری مردم خوب و شریف ایران اسلامی و انسجام دستگاههای دولتی، انتخابات بدون خدشهای برگزار میشود.
سرپرست فرمانداری رشت تصریح کرد: امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت چهار رکن مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است که باید نقشه راه همه دست اندرکاران برگزاری این رویداد بزرگ باشد.
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