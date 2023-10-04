جواد نخعی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: افزایش دمای هوا را طی یکی دو روز گذشته در استان شاهد بودیم و امروز و فردا نسبت به شرایط معمول فصل سه تا پنج درجه افزایش دما در منطفه قابل پیش بینی است.
وی تصریح کرد: پنج شنبه تا جمعه سرعت وزش باد در استان تشدید و سبب خیزش گرد و خاک خواهد شد.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی یادآور شد: دمای هوا از روز جمعه تا شنبه هفته آینده در استان روند کاهشی دارد و قدری خنکتر میشود.
نخعی با اشاره به اینکه امروز تا جمعه از ساعت عصر تا شب برای نواحی شمالی استان افزایش ابر را انتطار داریم، بیان داشت: از عصر پنج شنبع تا صبح جمعه برای برخی از نقاط شمالی استان احتمال بارش دور از انتظار نخواهد بود.
وی گفت: در شبانه روز گذشته سربیشه با کمینه هشت درجه خنکترین شهر استان و دهسلم با بیشنه دمای ۳۸ درجه گرمترین ایستگاه استان بوده است.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته روند تغییرات دما در مرکز استان بین ۱۲ و ۳۰ درجه سلسیوس بوده و دمای کنونی بیرجند ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر میباشد که نسبت به مدت مشابه روز قبل یک درجه کاهش پیدا کرده است.
نخعی خاطرنشان کرد: شاید برای بارندگیها در منطقه خراسان جنوبی روز و حتی هفته مشخصی نتوان تعیین کرد اما آنچه آمار بلند مدت و پیش بینی فصلی نشان میدهد معمولاً از اوسط آبان ماه بارندگیها در استان شروع و امسال هم پیش بینی میشود از اوسط فصل پاییز تا اوسط فصل زمستان شرایط نرمال حتی بالاتر از نرمال را در استان تجربه کنیم.
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