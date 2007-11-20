پکن تمام تلاش خود را برای حل صلح آمیز مسئله هسته ای ایران انجام می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "لیو جیان چائو" سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز سه شنبه اتهام نمایندگان آمریکا مبنی بر اینکه پکن نقش کاملاً فعالی در حل مسئله هسته ای ایران ایفا نمی کند را رد کرد.

لیو در یک کنفرانس مطبوعاتی در پکن ضمن اساسی خواندن این اتهامات اعلام کرد: "چین به تمامی تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل کرده و بر همه روشن است که پکن تمامی تلاش خود را برای حل صلح آمیز موضوع هسته ای ایران بکار می بندد".

این سخنگو همچنین ضمن اشاره به برخی از همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی یادآور شد که هم پکن و هم واشنگتن خواستار حل مسالمت آمیز مسئله هسته ای ایران هستند.

این مقام چینی همچنین گفت: پکن امیدوار است که ایران با جدیت قطعنامه های شورای امنیت را اجرا کرده و همکاری خود با آژانس را تقویت کند و در تلاش بر آید تا مسائلی که در آینده ممکن است روی دهد، حل نماید.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین بدون اینکه به اسامی نمایندگان آمریکایی که این اتهامات را به چین وارد کرده اند اشاره کند این اتهامات را غیر سازنده توصیف کرد.

وی با اشاره به اینکه کشورش از همکاری میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و پیشرفت در این رابطه استقبال می کند، افزود: "چین با همه طرفین ذیربط جهت پیشرفت در مسئله حل برنامه هسته ای ایران ارتباط خود را حفظ می کند".

گفتنی است که بدنبال انتشار گزارش مثبت البرادعی درباره پرونده هسته ای ایران، چین اعلام کرد که در گفتگوهای گروه 1+5 شرکت نمی کند و همین امر اتهامات آمریکا به این کشور را در پی داشته است.