به گزارش حبرنگار مهر، این دوره از مسابقات که با حضور ورزشکارانی از بیش از ۱۰۰ کشور جهان، از روز ۷ مهر ماه به میزبانی شهر آنتالیای ترکیه آغاز شده و تا روز ۱۵ مهر ادامه خواهد داشت، روز گذشته پیگیری شد و در وزن ۷۵- کیلوگرم رده سنی ۱۶-۱۷ سال، امیررضا منصوری با نتیجه ۲۹ بر ۲۸ از سد «نیکولاس ماریوس» از یونان گذشت و راهی مرحله بعد شد. در همین رده سنی و در وزن ۶۳.۵ کیلوگرم، امیرحسین درمیانی که با قرعه استراحت روبرو شده بود، در نخستین مبارزه با اقتدار حریف عراقی خود را ۳۰ بر ۲۷ از پیش رو برداشت.

در ادامه «ماردین مام عبدالله» در وزن ۶۷- کیلو در یک مبارزه تماشایی ۳۰ بر ۲۷ موی تای کاری از استونی را با شکست بدرقه کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. همچنین «ماردین احمدی» از برتری مقابل نماینده عربستان در مرحله نخست، در یک دیدار نزدیک نتیجه را به «سارینوف» از روسیه واگذار کرد و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.

در مبارزات جام جهانی زیر ۲۳ سال زهرا کیانپور در سالن مملو از تماشاگر «دائماً بیز» شهر کمر با ضربه فنی حریفی از کشور میزبان در مبارزه نیمه نهایی، اولین فینالیست ایران در این پیکارها لقب گرفت. همچنین در دیدار نیمه نهایی وزن ۸۶- کیلوگرم مردان، کیارش احمدی چگنی نتیجه را به «رافی ابوسلهب» از امارات وگذار کرد و صاحب مدال برنز شود.