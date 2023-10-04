مردم ثمره‌ افزایش سرعت اینترنت را احساس خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور در حاشیه جلسه هیأت دولت اظهار داشت: به طور مرتب در حال فعالیت هستیم تا سرعت اینترنت ثابت و همراه افزایش یابد و مردم هرچند با تأخیر، نتیجه آن را خواهند دید.

وی ادامه داد: برنامه داریم تمام مدارس به پروژه فیبر نوری متصل شوند و برای انجام تحقیقات علمی از اینترنت پرسرعت استفاده کنند.

وزیر ارتباطات گفت: در تلاش برای اعزام فضانورد ایرانی هستیم، تست اولیه کپسول زیستی انجام خواهد شد.

زارع پور با بیان اینکه گسترش فیبر نوری در ۱۵۰ شهر آغاز شده است، تصریح کرد: ۴ میلیون خانوار تحت پوشش قرار گرفته‌اند و تا پایان سال این تعداد به ۸ میلیون خواهد رسید.

وی عنوان کرد: سرعت اینترنت در قیاس با وضعیت موجود که میانگین ۱۲ مگابایت بر ثانیه است اما سرعتی که ما اعمال می‌کنیم حدود ۹۰۰ مگابایت است یعنی حدود ۸۰ برابر افزایش می‌یابد.

وزیر ارتباطات بیان کرد: اولین استانی که به طور کامل تحت پوشش کامل قرار می‌گیرد استان گلستان است که انشالله تا یک ماه آینده به بهره برداری می‌رسد.