  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۲ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۲۱

صبح امروز؛

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۶.۲ ریشتر شمال فیلیپین را لرزاند

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۶.۲ ریشتر شمال فیلیپین را لرزاند

موسسه آتشفشان‌شناسی و زلزله‌شناسی فیلیپین اعلام کرد: زمین‌لرزه‌ای به قدرت اولیه ۶.۲ ریشتر صبح امروز استان کاگایان در شمال فیلیپین را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مؤسسه آتشفشان‌شناسی و زلزله‌شناسی فیلیپین اعلام کرد: زمین‌لرزه‌ای به قدرت اولیه ۶.۲ ریشتر صبح امروز استان کاگایان در شمال فیلیپین را لرزاند.

همچنین مؤسسه آتشفشان شناسی و زلزله شناسی فیلیپین گزارش داد که این زمین لرزه که در ساعت ۱۱:۳۵ صبح به وقت محلی رخ داد، در عمق ۱۰ کیلومتری و حدود ۲۲ کیلومتری شمال شرقی دالوپیری، روستایی جزیره‌ای در شهر کالایان رخ داد.

این مؤسسه گفته است که زمین لرزه باعث پس لرزه‌هایی خواهد شد اما خسارتی در پی نخواهد داشت.

مجمع الجزایر فیلیپین به دلیل قرار گرفتن در امتداد «حلقه آتش» اقیانوس آرام دارای فعالیت‌های لرزه‌ای مکرر است.

کد مطلب 5902395

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها