به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مؤسسه آتشفشانشناسی و زلزلهشناسی فیلیپین اعلام کرد: زمینلرزهای به قدرت اولیه ۶.۲ ریشتر صبح امروز استان کاگایان در شمال فیلیپین را لرزاند.
همچنین مؤسسه آتشفشان شناسی و زلزله شناسی فیلیپین گزارش داد که این زمین لرزه که در ساعت ۱۱:۳۵ صبح به وقت محلی رخ داد، در عمق ۱۰ کیلومتری و حدود ۲۲ کیلومتری شمال شرقی دالوپیری، روستایی جزیرهای در شهر کالایان رخ داد.
این مؤسسه گفته است که زمین لرزه باعث پس لرزههایی خواهد شد اما خسارتی در پی نخواهد داشت.
مجمع الجزایر فیلیپین به دلیل قرار گرفتن در امتداد «حلقه آتش» اقیانوس آرام دارای فعالیتهای لرزهای مکرر است.
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