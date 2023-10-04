آئین تکریم و معارفه امام جمعه شهر گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه و با حضور مسئولین ائمه جماعت کشور، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع)، دادستان، رئیس دادگستری، نماینده مجلس، فرمانده فراجا، فرماندار، امام جمعه‌های شهرستان‌های رباط‌کریم، پرند، نسیم‌شهر، شهرداران، بخشداران، اعضای شوراهای اسلامی شهر، روستا و دیگر مسئولین شهری آئین تکریم و معارفه امام جمعه شهر گلستان در کانون شهید مطهری برگزار شد.

بر اساس این گزارش طی این مراسم از زحمات حجت الاسلام محمود نورپور به عنوان امام جمعه قبلی تقدیر و حجت الاسلام موسوی به عنوان امام جدید شهر گلستان معرفی شد.

گفتنی است که حجت الاسلام نورپور به عنوان امام جمعه کمال‌شهر استان البرز منصوب شده است.