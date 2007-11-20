روسیه ناظران انتخاباتی از دیگر سازمان های اروپایی می پذیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، "ولادیمیر چوروف" رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی 2 دسامبر دومای روسیه گفت که سهمیه ناظران انتخاباتی سازمان همکاری و امنیت اروپا ( OSCE) و همچنین دفتر مؤسسات دموکراتیک و حقوق بشر (ODIHR) که از اعزام ناظر انتخاباتی به روسیه سرباز زنده اند بین دو سازمان مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE) مجمع پارلمانی وابسته به OSCE و مجمع درون پارلمانی کشورهای مشترک المنافع تقسیم خواهد شد.

روز جمعه OSCE تصمیم خود را برای انصراف از اعزام ناظر به انتخابات دومای روسیه که قرار است در تاریخ دوم دسامبر (11 آذر) برگزار شود، اعلام کرد و در پی این امر، روز گذشته روسیه این سازمان را به سیاسی کاری متهم کرد.

چوروف همچنین گفت که این سازمان به علت فشارهای آمریکا از اعزام ناظران خود به روسیه منصرف شده است.

در رویدادی دیگر و در پی اعلام نظر روسیه در همین رابطه، مجمع پارلمانی OSCE خبر داد ناظرانی از این سازمان انتخابات روسیه را نظارت خواهند کرد.

"گوران لنمارکر" رئیس مجمع پارلمانی OSCE که پس از دیدار با مقام های روسیه در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو صحبت می کرد ضمن ابراز تاسف از انصراف OSCE و ODIHR تائید کرد که این مجمع بر آن است تا ناظرانی را به انتخابات روسیه اعزام کند.

لنمارکر گفتگوهای 2 روزه خود با مقام های ارشد روسیه را سازنده و مفید توصیف و تصریح کرد که حضور ناظران بین المللی اهمیت روند انتخابات را افزایش خواهد داد.

همچنین به گفته وی نهاد تحت ریاست او در پایان ارزیابی منصفانه و بی طرفانه ای نیز از انتخابات روسیه ارائه خواهد کرد.