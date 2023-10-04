کاهش دمای نسبی هوا در کهگیلویه و بویراحمد/ یاسوج خنک ترین نقطه شد

ولی بهره‌مند در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: برون داد آخرین نقشه‌ها و الگوهای پیش یابی نشان می‌دهد جو استان تا ۵ روز آینده عمدتاً صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش سرعت وزش باد خواهد بود.

وی ابراز داشت: بر همین اساس، فردا پنجشنبه در طول روز و اوایل شب وزش بادهای شدید و تندباد لحظه‌ای مورد انتظار است.

بهره‌مند تصریح کرد: دمای نسبی هوا نیز از فردا کاهش خواهد یافت.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی استان گفت: برای روز چهارشنبه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری گاهی با وزش باد پیش بینی می‌شود.

بهره‌مند خاطرنشان کرد: بر اساس وضعیت هوای ۲۴ ساعت گذشته لنده با بیشینه دمای ۳۹.۲ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهر یاسوج با کمینه دمای ۱۳ درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقطه شد.