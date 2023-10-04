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۱۲ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۰۴

دانش آموزان بوشهری در المپیادهای دانش آموزی خوش درخشیدند

دانش آموزان بوشهری در المپیادهای دانش آموزی خوش درخشیدند

بوشهر- دانش آموزان بوشهری در المپیادهای دانش آموزی صاحب یک طلا و ۲ برنز شدند.

مدیر دبیرستان شهید بهشتی متوسطه دوم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در این دوره از رقابت‌ها «امیر پرک» دانش آموز کلاس یازدهم در بخش المپیاد علوم زمین موفق به کسب مدال طلا شدند.

علی تنگستانی افزود: در المپیاد سواد رسانه‌ای نیز «علیرضا حیدریه» موفق به کسب مدال برنز و «علی صیاد پور» نیز در بخش المپیاد اقتصاد و مدیریت موفق به کسب مدال برنز شدند.

مدیر مدرسه شهید بهشتی اظهار داشت: ما هر ساله با برگزاری نشست‌ها و جلساتی دانش آموزان را برای المپیادها آماده می‌کنیم. پ

تنگستانی اظهار امیدواری کرد با توجه به برنامه‌های سال جدید تعداد این مدال‌ها بیشتر شود.

کد مطلب 5902567

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