نسخه نهایی سند ملی سالمندان در اصفهان به اجرا در آمده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی پارسا ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته گرامیداشت سالمند اظهار داشت: در ایران امید به زندگی از ۵۷ سال به ۷۶ سال رسیده است.

وی با بیان اینکه بدنبال کاهش نرخ باروری با افزایش جمعیت سالمندی مواجه هستیم، ادامه داد: سرعت رشد سالمندی در کشور بسیار زیاد هست و. بیش از ۳۰ درصد جامعه رو به سالمندی می‌رود.

پارسا اصفهان را چهارمین استان از نظر درصد جمعیت سالمندی خواند و گفت: اصفهان از نظر تعداد سالمند اصفهان رتبه سوم را دارد.

وی به سه سناریو از نظر نرخ باروری و نرخ رشد جمعیت اشاره کرد و افزود: تحقق وعده‌های اعلام جهانی حقوق سالمندی است شعار امسال در نظر گرفته شده است و حق برابری و عدم تبعیض سن و کرامت انسانی استقلال و حق شاد زیستن و حق دسترسی به منابع اطلاعاتی، اشتغال و دسترسی به آموزش و مراقبت‌های بهداشتی، حق تفریح و تصمیم گیری آزادانه از این جمله هست

وی گفت: بیش از ۲۷ هزار سالمند در استان بسیار پر خطر هستند که دارای حداقل یک بیماری صعب العلاج و مزمن اند و بیش از ۱۰۰ هزار نفر پر خطر هستند.

پارسا با اشاره به اینکه هم اکنون دو بیمارستان امین و چمران بیمارستان دوستدار سالمند لقب گرفته، ادامه داد: با توجه به افزایش جمعیت سالمندی اگر نیاز به تخصیص بیمارستان اختصاصی برای سالمندان یا تخصیص بخش اختصاصی به آنها در هر بیمارستان باشد، قطعاً در چشم انداز دانشگاه دیده خواهد شد.