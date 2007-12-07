سومین دوره مسابقات اتومبیلرانی و اسلالوم در بندرعباس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، در این دوره ازمسابقات که با شعار زندگی سالم در کنار خانواده سالم برگزار شد، شرکت کنندگان با عبور از مسیرهای از پیش تعیین شده و بر مبنای رعایت اصول راهنمایی و رانندگی و بر پایه رقابتی اخلاقی به رقابت پرداختند.

در بخش اسلالوم نیز که در پارک دولت شهر بندرعباس و در دو بخش خانم ها و آقایان برگزار شد، بیش از 40 خودرو به اجرای حرکات نمایشی با خودروهای خود پرداختند.

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس به نفرات برتر در هر حوزه نیز جوایز ویژه ای طی هفته آتی اعطا می کند.