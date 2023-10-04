به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل رفیعی روز چهارشنبه گفت: طبق تقویم انتخاباتی ۱۳ مهر لغایت ۱۹ مهر، زمان تشکیل هیئت‌های اجرایی حوزه‌های انتخابیه است.

وی افزود: هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه به ریاست فرماندار، بخشدار، با عضویت یک حقوقدان با معرفی کتبی و رسمی رئیس‌کل دادگستری استان، رئیس ثبت‌ احوال حوزه انتخابیه و ۸ نفر معتمد محلی تشکیل می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات استان زنجان ادامه داد: فرمانداران و بخشداران موظفند حداکثر ۴۸ ساعت پس از آغاز مهلت یک هفته‌ای مشخص شده در قانون برای تعیین معمتدان اصلی و علی‌البدل عضو هیات اجرایی، ۳۰ نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی معتمدان محلی را از بین اقشار واجد شرایط در ماده ۴۱ قانون به منظور تایید صلاحیت به هیئت نظارت مربوط معرفی کنند.

وی تصریح کرد: پس از این مرحله و توافق با هیئت نظارت در خصوص لیست معتمدان، بلافاصله با حضور اعضای حقوقی و هیئت نظارت جلسه‌ای برگزار خواهند کرد و حداقل با حضور ۲۰ نفر از معتمدان و با رأی مخفی، ۸ نفر را به عنوان معتمد اصلی و ۵ نفر را به عنوان معتمدان علی‌البدل برای ادامه کار انتخاب خواهند کرد.

رفیعی با بیان اینکه هیئت اجرایی یکی از جلوه‌های مردمی بودن برگزاری انتخابات است، گفت: هیئت‌های اجرایی در تمامی مراحل اجرایی انتخابات نقش‌آفرین بوده و توسط معتمدان که گلچینی از اقشار مختلف مردم هستند انتخاب می‌شوند.

گفتنی است، ۲۷ مهر به مدت هفت روز مهلت ثبت‌نام نهایی از داوطلبان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که از مرحله پیش‌ثبت‌نام تاییدیه گرفته‌اند، خواهد بود.