به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ارجمندی ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت هفته گردشگری در سالن همایش‌های بین المللی شهرداری قم اظهار داشت: استان قم هویت۷ هزار ساله مذهبی دارد اما تاکنون موزه اشیای تاریخی در این شهر وجود نداشته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قم افزود: در راستای ایجاد سایت موزه در تپه‌های ۷ هزار ساله قلی درویش قم مشکلی با اوقاف داشتیم که حل شد و به زودی سایت موزه در این منطقه راه اندازی می‌شود.

وی با بیان اینکه اکنون زمینی در بلوار پیامبر اعظم با کاربری موزه وجود دارد ابراز داشت: اداره کل میراث فرهنگی استان قم آمادگی دارد اگر دستگاه‌های همکاری چون شهرداری جلو بیایند موزه قم را راه اندازی کنیم.

وی افزود: با توجه به حضور ۱۳۰ ملیت در استان قم و گردشگران خارجی با راه اندازی موزه می‌توان هویت استان قم را به خوبی به جهانیان معرفی کنیم.

ارجمندی گفت: در دو سال گذشته اقدام‌های خوبی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری استان قم انجام شده که از جمله آن‌ها می‌توانیم به طرح مرمت بازار کهنه کهنه قم اشاره کرد که ۲۰۰ میلیارد تومان برای این امر هزینه شد.

وی ادامه داد: در بازار کهنه قم بازاری برای سوغات شکل گرفته و سرای ملاحسین این بازار نیز در حال مرمت است و فضای کسب و کار خوبی در آن شکل گرفته است.

۸۵ درصد گردشگری قم در دست بخش خصوصی است

وی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها شهرداری‌ها متولی گردشگری هستند تاکید کرد: قطعاً گردشگری بدون تعامل و همکاری با سازمان‌های دیگر نمی‌تواند نقشی داشته باشد و در حال حاضر ۸۵ درصد گردشگری قم در دست بخش خصوصی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قم بیان کرد: یکی از مشکلات هنرمندان صنایع دستی در استان قم نبود بازارچه دائمی صنایع دستی است و از شهرداری، اوقاف و حرم مطهر خواسته‌ایم بازارچه‌ای که در مسیر زائران باشد در اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار گیرد و در این صورت اشتغال خوبی می‌توانیم داشته باشیم.

وی گفت: هم اکنون ۶۷ طرح گردشگری شامل هتل، مکان اقامتی و پذیرایی و تفریحی در استان قم در حال انجام است و بهره برداری از آن‌ها گردشگری استان را رونق می‌دهد و برای اجرای این طرح‌ها بیش از هزار میلیارد تومان تعریف شده است.

ارجمندی ادامه داد: بیش از ۱۰ طرح از این تعداد پروژه، ۷۰ درصد پیشرفت دارند و اگر تسهیلات داده شود می‌توانند افتتاح شوند و اشتغال بالایی در گردشگری داشته باشند.