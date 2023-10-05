بیش از ۱۳ هزار بازرسی از واحدهای صنفی کردستان انجام شد

فرزاد سردارزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مجموع پرونده‌های تشکیل شده حاصل از این بازرسی‌ها، یک‌هزار و ۴۴۰ پرونده با شناسایی یک‌هزار و ۵۸۴ تخلف و با ارزش ریالی ۲۲۳ میلیارد و ۴۷۱ میلیون ریال لحاظ شده است.

وی افزود: در ۶ ماهه گذشته حوزه نظارت و بازرسی با همراهی دستگاه‌های متولی در حوزه بازرسی اقدامات خاصی انجام داده و در مجموع ۵ هزار و ۷۶۳ مورد گشت مشترک در سطح عرضه بازار انجام شده است.

وی‌تصریح کرد: در این گشت‌ها ۶۱۳ مورد تخلف احراز شده و در مجموع تخلفات ۱۶ میلیارد و ۳۸ میلیون ریال ارزش پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

تشکیل ۱۳۳ پرونده کالای قاچاق

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره‌کل صمت کردستان اظهار کرد: همچنین تیم مبارزه با کالای قاچاق که بر مبنای قانون به صورت انحصاری یا گشت مشترک در سطح بازار ورود می‌کنند در طول این ۶ ماهه، دو هزار و ۱۴۸ مورد بازرسی انجام داده که ۱۳۳ پرونده کالای قاچاق با ارزش ۸ میلیارد و ۹۳۶ میلیون و ۹۴۰ هزار و ۱۷۵ ریال را کشف و ضبط کرده است.

سردارزاده خاطر نشان کرد: همچنین در این مدت از انبارهای سطح شهر بازدید و بازرسی صورت گرفته و انبارهایی که در سامانه جامع ثبت شده و طبق اظهار سامانه کالا در آنها وجود دارد بررسی و صحت سنجی شده که معمولاً در این انبارها تخلفی محرز نیست.

وی یادآور شد: در برخی از موارد که انبارها ثبت در سامانه جامع نشده‌اند و در آنها کالا وجود دارد به عنوان احتکار محسوب شده و یا طبق تبصره ۴ ماده ۱۸ تخلف صورت گرفته در این خصوص نیز ۱۴ مورد پرونده با ارزش ریالی ۱۲۸ میلیون ریال تشکیل شده است.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره‌کل صمت کردستان بیان کرد: در حوزه سامانه اطلاع رسانی ۱۲۴ هم در خصوص نظارت و بازرسی و پاسخگویی به صورت شبانه روز در خدمت مردم هستیم و در این حوزه نیز در ۶ ماهه سال جاری یک‌هزار و ۳۸۴ مورد گزارش کتبی، حضوری و تلفنی داشته‌ایم که ۱۹۸ فقره پرونده ماحصل آن بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین یک‌هزار و ۱۸۶ مورد نیز بین شاکی و متشاکی طرح ایجاد شده یا تخلف محرز نبوده است.