به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان الوندی در دیدار با مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان اظهار: اتاق فکر کانون پرورش فکری با صدا و سیمای همدان برای تعامل و استفاده از ظرفیت کانون تشکیل شود و صدا و سیمای همدان به دنبال تعامل و همکاری با متولیان فرهنگ و هنر خصوصاً در حوزه کودکان و نوجوانان است و از کارهای نو استقبال می‌کند.

وی به استفاده از ظرفیت‌های متنوع و گسترده کانون اشاره و عنوان کرد: ما به دنبال گسترش برنامه‌هایی که زیست بوم همدان باشد هستیم و می‌خواهیم همدان را در سطح کشور به زیبایی معرفی کنیم.

الوندی ادامه داد: ما به دنبال رشد و تقویت شعر و موسیقی زیست بوم همدان هستیم و کانون با توجه به فعالیت‌های ادبی که دارد می‌تواند کمک‌رسان ما باشد.

مدیرکل صدا و سیمای استان همدان خاطرنشان کرد: ما به دنبال تقویت نوجوان و جوانان مستعد در زمینه پویانمایی هستیم و در این زمینه نیز کانون می‌تواند همراه ما باشد.