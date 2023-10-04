به گزارش خبرنگار مهر، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری امروز چهارشنبه در سفر یک روزه وارد شهرستان بستان آباد شد.

وی در بدو ورود به مزار شهدای گمنام رفت و به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

وزیر دادگستری سپس در جمع اعضای شورای اداری شهرستان با اشاره به مشکل آب شرب، صنعت و کشاورزی در شهرستان گفت: با وجود آبگیری سد کلقان که برای حل مشکل آب در شهرستان آبگیری شده است ادامه مشکلات آب در بخش‌های مختلف شهرستان قابل قبول نیست و به محض حضور در تهران برای حل مشکل تلاش خواهیم کرد و برودی حل خواهد شد.

وی در ادامه از پیگیری برای تکمیل ساختمان نیمه کاره دادگستری بستان آباد هم خبر داد و گفت: پروژه ساختمان جدید دادگستری بستان آباد با بیش از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است که با تکمیل آن مشکل کمبود فضای اداری و نارضایتی ارباب رجوع از فضای فیزیکی حوزه قضائی مرتفع خواهد شد.

دکتر رحیمی در پایان سفر خود از شرکت دانش بنیان در زمینه تولید بوردهای لوازم الکترونیکی بازدید و در جریان مشکلات این واحد تولیدی قرار گرفت.

وی در این دیدار از حل مشکل واگذاری زمین برای توسعه این واحد خبر داد و گفت: اولویت دولت و دستگاه قضائی حمایت از واحدهای تولیدی دانش بنیان است.